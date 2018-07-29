В Алексеевском районе открыли монумент морякам, подводникам и морским пехотинцам

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). В Алексеевском районе празднование Дня военно-морского флота началось с открытия монумента морякам, подводникам и морским пехотинцам, пишет газета «Заря».



Алексеевцы, служившие на морском флоте, решили объединиться в «Алексеевское морское братство» и своими силами благоустроить парковую зону. В центре поселка Алексеевское они установили монумент морякам: якорь, памятный камень и флагштоки. Весь месяц моряки сами трудились над сквером.





На торжественное открытие собралось более сотни жителей, причастных к празднику. Собравшихся поздравил уроженец села Александровки, капитан первого ранга Юрий Петров. Он поблагодарил моряков за верность флоту и за работу, которую они провели по обустройству сквера. Также с этим радостным событием собравшихся поздравили подводник Дамир Гилязов, председатель общества ветеранов Афганистана и Северного Кавказа Николай Гордеев и морской пехотинец, председатель «Алексеевского морского братства» Алексей Булыгин.



Алексеевские моряки присоединились ко всероссийской акции «Подними знамя», подняв во время исполнения Гимна России Андреевский флаг и Знамя военно-морского флота СССР.



После этого в парке Победы моряки возложили цветы у Вечного огня и минутой молчания почтили память земляков отдавших жизни за Отечество.

В этот праздничный день по поселку передвигается колонна машин, пестрящая Андреевскими флагами, во главе которой располагается лодка на колесах и бронетранспортер. Праздничные мероприятия завершатся концертом на Соборной площади.