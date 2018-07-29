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В Актанышском районе РТ три человека пострадали и один погиб в ДТП с фурой

Татар-информ

29 июля 2018, 15:32

Политика

Глава МИД Ирана диагностировал у США «зависимость» от введения санкций

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Политика

Глава МИД Ирана диагностировал у США «зависимость» от введения санкций

Вашингтон принуждает зарубежных партнеров совершать действия, противоречащие резолюциям ООН.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). США стали зависимы от введения санкций против других стран, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Mehr.

«Текущая ситуация такова, что европейские страны должны следовать либо своим интересам, либо интересам Президента США Дональда Трампа», — сказал Зариф.

Вашингтон принуждает зарубежных партнеров совершать действия, противоречащие резолюциям ООН, отметил министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новые санкции в отношении России введут в США в течение двух месяцев.

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