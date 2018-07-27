Новые санкции в отношении России введут в США в течение двух месяцев

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Председатель комитета сената по внешним делам Боб Коркер заявил, что Соединенные Штаты одобрят новые санкции в отношении России в течение двух ближайших месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Коркер считает, что новые санкции введут до первого вторника в ноябре, еще до проведения в стране промежуточных выборов в Конгресс.

На слушаниях по поводу возможных антироссийских ограничительных мер парламентарии обсудят возможное влияние страны на разные секторы российской экономики, также помогут властям США «подобрать подходы к суверенному долгу и другим областям» экономики России, добавил председатель комитета сената по внешним делам.