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При столкновении трамваев в Казани пострадал водитель одного из них

Татар-информ

29 июля 2018, 12:36

Спорт

Волейболист Мусэрский заявил об обесценивании значка ЗМС после награждения сборной России

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Спорт

Волейболист Мусэрский заявил об обесценивании значка ЗМС после награждения сборной России

Олимпийский чемпион поддержал Екатерину Гамову, раскритиковавшую награждение футболистов сборной России.

(Казань, 29 июля, «Татар-информ»). Олимпийский чемпион 2012 года — волейболист Дмитрий Мусэрский поддержал критику двукратной чемпионки мира, обладательницы «серебра» Олимпиады Екатерины Гамовой в адрес Минспорта России, присвоившего футболистам национальной сборной звания заслуженных мастеров спорта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Поддерживаю Екатерину полностью», — написал Мусэрский.

Он добавил, что не обвиняет игроков сборной России, поскольку те показали отличный результат на домашнем мундиаля. Однако, по мнению волейболиста, «всему есть своя цена и мера».

«Высшая награда не может быть за восьмое место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность», — написал олимпийский чемпион.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Гамова объяснила свою критику награждения сборной России по футболу.

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