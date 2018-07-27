В Киеве начался Крестный ход по случаю 1030-летия крещения Руси

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В центре Киева начался Крестный ход, приуроченный к 1030-летию крещения Руси, сообщает РИА Новости.
Процессию возглавляет предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, официальные лица Украины в шествии не участвуют.
Крестный ход начался с Владимирской горки, где ранее состоялся молебен, и завершится в Киево-Печерской лавре.
Общественный порядок охраняется сотрудниками полиции и Нацгвардии.
День крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому государство приняло христианство в 988 году.