Первая женщина-космонавт навестила Кобзона в больнице

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова навестила народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона в больнице, сообщают «Известия» со ссылкой на супругу артиста.

Нелли Кобзон рассказала, что Терешкова приходила в больницу в пятницу и передала приветы от большого количества людей, волнующихся за здоровье артиста. По ее словам, Кобзон был очень доволен и улыбался.

Также супруга знаменитого артиста поблагодарила всех, кто беспокоится за его самочувствие, и попросила продолжать желать ему здоровья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сестра народного артиста СССР Иосифа Кобзона — Гелена Кандель опровергла слухи о том, что артист находится в коме.