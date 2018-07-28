Сестра Кобзона назвала «издевательством» слухи о коме артиста

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Сестра народного артиста СССР Иосифа Кобзона — Гелена Кандель опровергла слухи о том, что артист находится в коме, передает RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иосиф Кобзон впал в кому в ночь на 28 июля. Якобы его состояние сильно ухудшилось, и врачи подключили его к искусственной вентиляции легких.

Сестра Кобзона Гелена рассказала, что самочувствие ее брата хорошее, в данный момент он пьет кофе со своей женой Нелли Кобзон и медсестрой. Слухи о коме Гелена назвала «издевательством». По ее словам, ей пришлось обзванивать всех родственников, так как они были «просто в обмороке».

Родственница парламентария также подчеркнула, что Кобзон находится на плановом лечении и попросила представителей СМИ не распространять лживую информацию.

С 2005 года депутат Государственной Думы борется с онкологическим заболеванием.

Ранее пресс-секретарь Иосифа Кобзона рассказала о здоровье певца.

