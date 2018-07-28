В МИД РФ прокомментировали предложение Армении сменить генсека ОДКБ

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали предложение Армении сменить своего представителя с поста генерального секретаря Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает РБК.

Во время телефонного разговора с Министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном глава МИД России Сергей Лавров дал необходимые разъяснения, связанные с процедурой отзыва полномочий генсекретаря ОДКБ. В соответствии с правилами именно Армения должна официально инициировать отзыв своего гражданина с должности генсекретаря организации.

Ранее сообщалось, что Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова обвинили в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года.