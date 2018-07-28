Стала известна дата похорон Владимира Войновича

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Советский и российский писатель Владимир Войнович будет похоронен в понедельник, 30 июля, сообщает РБК.

Церемония прощания с умершим писателем пройдет в Центральном доме литераторов. Об этом сообщила его семья.

Автор трилогии о солдате Чонкине скончался в ночь на субботу 28 июля. Причиной смерти стал сердечный приступ. Приехавшие медики не смогли спасти писателя.



Коллеги писателя не сразу поверили в смерть прозаика. Например, писатель Виктор Шендерович на время удалил печальный пост со своей страницы в Facebook, однако кончину Войновича подтвердила его жена.



Писатель прославился благодаря своим работам «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Перемещенное лицо», «Москва 2042» и др.