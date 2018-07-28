Скончался автор трилогии о солдате Чонкине Владимир Войнович

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). Русский прозаик и поэт Владимир Войнович скончался 27 июля на 86-м году жизни, передает РИА Новости.

О смерти писателя сообщили в ночь на субботу журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович. Давыдов уточнил, что причиной смерти стал сердечный приступ. Приехавшие медики не успели спасти писателя.

Среди самых известных работ Войновича – «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Перемещенное лицо», антиутопия «Москва 2042» и другие.

Владимир Войнович родился в 1932 году в Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). После ареста отца в 1937-м семья переехала в Запорожье.

В начале 1950-х годов, служа в армии, начал писать стихи. С текста «Песни космонавтов» («Я знаю, друзья, караваны ракет...», 1960) к Войновичу пришла известность. В 1974 году Войнович был исключен из Союза писателей СССР, печатался за рубежом. В 1980 – 1992 годах жил в Германии, затем вернулся в Россию.



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