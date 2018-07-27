В Крыму отреагировали на слова Макаревича о «покупке» полуострова

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Крыму отреагировали на заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что Москва могла бы купить Крым, чтобы не портить отношения с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отметил, что был свидетелем начала карьеры Макаревича. «Очевидно, в те времена он даже не мог себе представить, что попробует говорить о Крыме и крымчанах, как о чем-то неодушевленном, как о каком-то товаре», — сказал Иоффе.

По его словам, заявление Макаревича свидетельствует о его крахе как творческого человека, поскольку говорит о «коммерческом отношении к жизни».

«Крым и крымчане не продаются. Это главное, что нужно понять», — заключил глава Общественной палаты полуострова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Макаревич объяснил свои слова о покупке Крыма.