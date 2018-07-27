Пресс-секретарь Иосифа Кобзона рассказала о здоровье певца

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь народного артиста СССР Иосифа Кобзона рассказала о самочувствии певца. По словам Варвары Виноградовой, артист находится не в реанимации, а на плановом лечении, передает «360».

Представитель Кобзона отметила, что в его состоянии «никакой критичности нет».

Накануне в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в Государственной Думе, что парламентарий находится в реанимации в стабильном тяжелом состоянии.

В прошлом месяце Кобзон вновь попал в больницу. По словам родных, причиной госпитализации стало опять же «плановое лечение». Сам Кобзон тогда отказался комментировать свое здоровье.

В 2005 году стало известно, что парламентарий борется с раком предстательной железы, в том же году он перенес сложную операцию по удалению мочевого пузыря. Сложное хирургическое вмешательство проводили врачи Германии. В 2009 году случился рецидив.