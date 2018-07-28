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Татар-информ

28 июля 2018, 12:42

Официальная хроникаПроисшествия

Минниханов призвал контролировать ситуацию с обеспечением безопасности людей на водоемах

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Официальная хроникаПроисшествия

Минниханов призвал контролировать ситуацию с обеспечением безопасности людей на водоемах

Фото: архив tatar-inform

За прошедшую неделю в Татарстане на водоемах погибло восемь человек, за предыдущую — девять, доложил Рафис Хабибуллин.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Татарстане с начала года на водоемах погибло 63 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года погибло 36 человек, заявил сегодня начальник Главного управления МЧС РФ по РТ — министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин на совещании в Доме Правительства РТ. Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

За прошедшую неделю в республике на водоемах погибло восемь человек, за предыдущую — девять, доложил министр.

По его словам, в 19 муниципальных районах и двух городских округах создано 33 спасательных поста из числа членов ОСВОД в местах массового отдыха граждан.

На водоемах устанавливаются предупреждающие и запрещающие аншлаги. За неделю их количество увеличилось на 240 и составляет по республике 1 тыс. 178, рассказал Хабибуллин.

Также увеличилось количество патрулирований мест массового отдыха на воде мобильными группами. За неделю их количество возросло на 1 тыс. 144 и составило 5 тыс. 600, отметил глава ведомства.

Президент РТ Рустам Минниханов призвал строго контролировать ситуацию с обеспечением безопасности людей на водных объектах. «Мы каждый год сталкиваемся с этим вопросом — обеспечение безопасности людей на водных объектах. Необходима установка запрещающих аншлагов, патрулирование территорий возле водоемов, другие профилактические меры», — сказал он.

Глава республики предложил рассмотреть вопрос обучения школьников плаванию, напомнив, что в муниципальных районах строится большое количество спортивных объектов — в скором времени будет открыто еще девять бассейнов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане утонули двое мужчин, купаясь в запрещенных местах.

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