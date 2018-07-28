(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В Татарстане двое мужчин купались в запрещенных местах и утонули, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В пятницу днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на реке Мелекеска в Автограде утонул мужчина.

Спасатели МЧС, прибывшие на место трагедии, обнаружили тело погибшего в 30 метрах от берега на глубине четырех метров. Утонувшего 51-летнего мужчину подняли на поверхность и доставили на берег, где передали сотрудникам правоохранительных органов.

Второй схожий случай произошел на пруду возле населенного пункта Куюки в Пестречинском районе республики. Водолазы ЗПСО № 2 в местном водоеме в 30 метрах от берега обнаружили тело 61-летнего мужчины. Погибшего достали из воды и передали полицейским.

Оба утонувших мужчины плавали в местах, запрещенных для купания. Не исключено, что именно это стало причиной их гибели.

