Режиссер-документалист Игорь Беляев скончался в Москве

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Российский и советский режиссер-документалист Игорь Беляев умер в возрасте 86 лет, передает РИА Новости.

Игорь Беляев – заслуженный деятель искусств России, член академии Российского телевидения «ТЭФИ» и киноакадемии «Ника». Создал около сотни документальных фильмов. Среди фильмов – ленты «Егор Иванович», «Шахтеры», «Макаровы», «Частная хроника времен войны» и многие другие.

Прощание пройдет в субботу, 28 июля, в Доме кино.

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