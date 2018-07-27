Появился трейлер боевика «Охотник-убийца» о спасении русского президента

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). На YouTube-канале кинокомпании Lionsgate появился трейлер боевика «Охотник-убийца», в котором герои спасают русского президента.



События разворачиваются во времена «холодной войны». По сюжету командиру подлодки Военно-морского флота США Джо Глассу предстоит осуществить невероятную авантюру – спасти русского президента. Альтернативой этому мероприятию становится третья мировая война.



Режиссер киноленты выступил Донован Марш. Главные роли сыграли Джерард Батлер и Гэри Олдман. Сценаристами стали Джэми Мосс, Арни Шмидт и Дон Кит.

В картине также снялись Майк Майерс, Майкл Трукко и Зейн Холц.



Премьера ожидается 25 октября 2018 года.

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