«Рубин» получил право комплектоваться до 31 июля

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Несмотря на то, что первый матч в новом сезоне казанский «Рубин» проведет 29 июля с «Краснодаром», он сможет еще два дня заявлять новичков, сообщает пресс-служба РФС.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза временно сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков.

Запрет был наложен на казанский клуб в конце июня в качестве обеспечительной меры по решению палаты о признании необоснованным расторжения казанским клубом договора с полузащитником Альбертом Шариповым и наложении обязательства выплатить игроку компенсацию, задолженность по заработной плате и проценты за задержку зарплаты.

Казанцы, разумеется, не упустят возможности найти несколько свободных агентов или договориться об аренде, поскольку на покупку новичков у команды денег нет, признал накануне главный тренер Курбан Бердыев. Сегодня «Рубин» уже арендовал у «Зенита» 27-летнего защитника Ибрагима Цаллагова.

Кроме того, клуб пытается преодолеть кадровый кризис, укрепляя состав молодыми исполнителями. В заявку казанской команды на сезон 2018-2019 годов первыми были внесены 19-летний защитник Григорий Зиганшин (№ 43), 18-летний полузащитник Айдар Каримов (№ 46), 17-летний защитник Владислав Микушин (№ 41) и 19-летний вратарь Антон Чернов (№ 98). На официальном сайте РПЛ эти спортсмены появились в разделе дозаявленных футболистов. Все они – футболисты молодежной команды.