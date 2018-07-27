«Рубин» арендовал у «Зенита» Ибрагима Цаллагова

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» арендовал у петербургского «Зенита» 27-летнего защитника Ибрагима Цаллагова, сообщает пресс-служба команды.

Договоренность об аренде рассчитана до конца сезона 2018-2019 годов. Контракт футболиста с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

Ибрагим Цаллагов родился в 1990 году во Владикавказе. Воспитанник владикавказской «Алании». С 2010-го по 2016 год выступал за самарские «Крылья Советов». Во второй половине сезона 2016/2017 играл за питерский «Зенит», затем был взят в аренду московским «Динамо». Как игрок молодежной сборной России участвовал в 21 матче и забил один гол.