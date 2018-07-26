Макаревич объяснил свои слова о покупке Крыма

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич объяснил, что предложение о покупке Крыма, которое он ранее сказал в эфире «Эха Москвы», является метафорой. Об этом сообщает РБК.

Как объяснил Макаревич, Крым надо было возвращать мирным путем. По его мнению, такой способ обошелся бы стране дешевле.

Во время эфира «Эха Москвы» на вопрос об альтернативном способе возращения Макаревич предложил купить полуостров.

Как сообщают «Известия», многие пользователи Twitter возмутились таким предложением.

«Пусть они сначала Киев выкупят, который Россия выкупила у Речи Посполитой в свое время», — прокомментировал @fox_vuk.

«А почему Россия должна покупать свой Крым? Или он тоже в школе не учился, как укропейские политики», — выразил негодование пользователь @d2pKufgHU42Vgw8 (авторское правописание сохранено).

Крым стал частью Российской Федерации в результате референдума в марте 2014 года.