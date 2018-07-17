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Татар-информ

17 июля 2018, 12:00

Общество

В Нижнекамске хотят построить новое колесо обозрения

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Аттракцион планируется разместить в парке «Семья», который обновили в 2016 году.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске обсуждают возведение нового колеса обозрения, сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

Появление нового аттракциона обсудил замруководителя исполкома Радмир Беляев на встрече с возможными инвесторами.

Власти уверены, что для города установка нового колеса обозрения является хорошей задумкой. В качестве места для строительства аттракциона рассматривается парк «Семья».

Парк «Семья» был открыт 20 августа 2016 года после масшабной реконструкции. Архитектор Эмиль Сиразетдинов создал место отдыха в лесном массиве, дополнил его прогулочными аллеями, спортплощадками, игровым центром и пешеходным фонтаном.

В конце 2017 года парк «Семья» стал обладателем премии «Приметы городов» в номинации «Общественное пространство».

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