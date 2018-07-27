Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Власти Москвы пообещали предоставить проекту «Дом-2» новую съемочную площадку, сообщает информационный канал «Говорит Москва».



В департаменте развития новых территорий уточнили, что администрация телешоу получит участок в течение двух месяцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что площадку телестройки под названием «Поляна» ликвидируют из-за строительства новой дороги Саларьева до деревни Марьино.



В пресс-службе ТНТ пояснили, что съемочная площадка останется в прежнем месте в соответствии с действующими договорами. В коментарии ТАСС представители телеканала отметили, что есть действующий контракт с подрядчиком, который должен исполнять свои обязательства в рамках контракта.



Шоу «Дом-2» идет с 2004 года. Несколько раз его порывались закрыть, но тщетно.