Президент Эквадора: Ассанж должен покинуть посольство в Лондоне

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж должен покинуть посольство Эквадора в Лондоне. Об этом заявил Президент страны Ленин Морено, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Ассанж находится в посольстве с 2012 года, получив политическое убежище. В 2010-м в Швеции его обвинили в изнасиловании, это дело закрыто, однако главный редактор WikiLeaks может быть арестован в Великобритании из-за неявки в суд. Кроме того, Ассанж опасается, что его могут экстрадировать в США.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Эквадор намерен выдать Ассанжа Великобритании.