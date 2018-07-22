Эквадор намерен выдать Ассанжа Великобритании

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Власти Эквадора намерены выдать Великобритании укрывающегося в посольстве страны в Лондоне основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в своем Twitter’е главный редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на собственные источники.
По словам Симоньян, это может произойти «в ближайшие недели или даже дни». Она также связала с вероятной выдачей запланированный на следующую неделю визит в Соединенное Королевство Президента Эквадора Ленина Морено.
О том, что переговоры властей двух стран об отказе в убежище Ассанжу близятся к завершению, пишет также издание The Intercept.
В 2010 году Джулиан Ассанж был обвинен в Швеции в изнасиловании, с 2012-го он укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Дело об изнасилование против Ассанжа закрыто, но в Британии ему по-прежнему грозит арест из-за неявки в суд. Сам основатель WikiLeaks опасается, что его выдадут в Соединенные Штаты.
В конце марта Эквадор ограничил контакты Ассанжа с внешним миром, так как он нарушил соглашение, согласно которому обязался не делать заявлений, которые могут испортить отношения этой страны с другими государствами. При этом за время нахождения на территории посольства журналист стал гражданином Эквадора.
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