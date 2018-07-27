Казанцы увидят полное затмение кровавой Луны, недоступное жителям Америки

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 27 июля, над Казанью и всем ночным полушарием Земли будет видно самое длительное за весь XXI век полное затмение Луны земной тенью. Об этом астрономическом явлении несколько дней подряд рассказывает на своей странице в соцсети кандидат физико-математических наук Алмаз Галеев.

В эту же ночь произойдет Великое противостояние Марса: красная планета подойдет на максимально близкое расстояние к Земле за последние 15 лет. Причем Луна в эту ночь окажется рядом с Марсом. Полное лунное затмение, когда естественный спутник Земли приобретет кровавую окраску, произойдет в середине ночи.

«Мы организуем на кафедре (астрономии и космической геодезии КФУ – прим. Т-и) показ самого затмения, а также Марса и планет в телескоп вечером 27 июля. Это очень редкая возможность увидеть Марс детально! Ведь следующее Великое противостояние этой планеты будет в 2035 году...» – замечает в одном из комментариев к посту о явлении астроном.

Если затмение можно будет увидеть невооруженным глазом, то видимую как яркую, но все же маленькую звезду под Луной планету Марс лучше будет наблюдать в телескоп. На веранде кафедры астрономии и космической геодезии КФУ с 21 часа до полуночи все желающие смогут стать свидетелями красной Луны и рассмотреть в телескоп яркие планеты – Марс, Венеру, Юпитер и Сатурн.

В 20.14 начнется полутеневое затмение Луны, невидимое глазом. Старт полного затмения казанцы смогут наблюдать с 22.30. Середина затмения придется на 23.20. Всего оно продлится четыре часа.

«Можно в течение вечера несколько раз посмотреть на Луну – увидите, что с ней происходит. Обязательно посмотрите полную фазу. Во время затмения яркая полная Луна будет постепенно закрываться, затем покраснеет... Просто очень необычно и красиво. Нужно смотреть глазом, приборы не нужны. Под Луной будет очень яркая красная звезда – Марс... Вот для Марса обязательно нужен телескоп!» – эмоционально анонсирует астрономическое событие Галеев.

Астроном подчеркивает, что полное затмение Луны можно будет увидеть везде, кроме Америки.