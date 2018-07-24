В КФУ установят телескопы для наблюдения двух уникальных астрономических явлений

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Два уникальных астрономических явления – Великое противостояние Марса и полное затмение Луны можно будет увидеть в КФУ через телескопы 27 июля, сообщает пресс-служба КФУ.

Еще раз такое совпадение произойдет 5 июля 2680 года.



На веранде кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета 27 июля установят телескопы, в которые все желающие после 21 часа смогут увидеть затмение Луны, а также Марс, Венеру, Юпитер.



Полное затмение Луны наступит в 22.30 и будет длиться 103 минуты. «Красная планета» подойдет к Земле на ближайшее за последние 15 лет расстояние – 58 млн километров. Следующее великое противостояние Марса состоится 15 сентября 2035 года.



Представители кафедры и Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта расскажут всем желающим о великих астрономических явлениях, а также познакомят гостей с интересными исследованиями от сотрудников, студентов и аспирантов КФУ.