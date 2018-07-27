(Набережные Челны, 27 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Суд отказался арестовывать экс-главу Тукаевского района Василя Хазеева.

Следователь ходатайствовал о заключении задержанного Василя Хазеева под стражу, ссылаясь на особую важность расследуемого дела, а также просил продлить срок задержания в связи с возбуждением еще одного уголовного дела. Как стало известно позже, речь идет еще об одном земельном участке, выделенном, по версии следствия, некой Ермаковой.

Суд также отказал следствию в продлении задержания на 72 часа, Василя Хазеева отпустили из зала суда.