Экс-глава Тукаевского района отказался признаваться в незаконном выделении земли

(Набережные Челны, 27 июля, «Татар- информ», Эльвира Мухаметдинова). Экс-руководитель Тукаевского района Василь Хазеев отказался от своих показаний и теперь свою вину в незаконном выделении земли не признает, об этом стало известно сегодня в суде на процессе по избранию ему меры пресечения.

Накануне источник агентства сообщил, что Василь Хазеев признался в незаконном выделении участков.







Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Набережночелнинское подразделение Следственного управления Следственного комитета России по РТ возбудило уголовное дело о мошенничестве. Речь идет о махинациях с земельными участками в Тукаевском районе. В уголовном деле фигурируют восемь участков общей площадью 11 гектаров, расположенные в Князевском сельском поселении. Заявление о том, что участки были выделены незаконно, поступило от Министерства лесного хозяйства РТ.

В процессе расследования уголовного дела прошли обыски у восьми лиц, в том числе у бывшего главы Тукаевского района Василя Хазеева и экс-руководителя УВД по Набережным Челнам Файзуллы Хусниева.