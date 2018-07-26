Экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев признался в незаконном выделении участков

(Набережные Челны, 26 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев признался в незаконном выделении земельных участков, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Набережночелнинское подразделение Следственного управления Следственного комитета России по РТ возбудило уголовное дело о мошенничестве. Речь идет о махинациях с земельными участками в Тукаевском районе. В уголовном деле фигурируют восемь участков общей площадью 11 гектаров, расположенные в Князевском сельском поселении. Заявление о том, что участки были выделены незаконно, поступило от Министерства лесного хозяйства РТ.

В процессе расследования уголовного дела прошли обыски у восьми лиц, в том числе у бывшего главы Тукаевского района Василя Хазеева и экс-руководителя УВД по Набережным Челнам Файзуллы Хусниева. Позже стало известно, что Василь Хазеев задержан. Как стало известно агентсву, экс-глава Тукаевского района свою вину признал.

Хазеев с 1993-го по 1997 год возглавлял администрацию Тукаевского района. После этого семь лет руководил Набережночелнинским элеватором. В 2006 году был назначен руководителем исполкома Комсомольского района Набережных Челнов. В 2010 году занял должность главы Тукаевского района, на которой пробыл до 2017 года.