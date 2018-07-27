Директор Арского ДК поделился подробностями трагической смерти драматурга Гафура Каюмова

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Алексей Новиков). Директор Арского ДК Айрат Нурьязанов поделился подробностями трагической смерти драматурга Гафура Каюмова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 59-летний Гафур Каюмов упал с высоты накануне в 17.30 в Арском районном Доме культуры.

По словам Айрата Нурьязанова, все произошло во время репетиции спектакля, который должны были ставить во время форума татарских женщин «Ак Калфак». Гафур Каюмов принимал участие в постановке как музыкальный работник.

«За кулисами во время репетиции он зачем-то поставил лестницу и полез в бытовое помещение к декорациям. В какой-то момент он сорвался и упал на 24-миллиметровые трубы, что стояли в углу. Одна из них пробила его тело насквозь», – рассказал директор ДК.

Коллеги Кюмова незамедлительно вызвали медиков. Врачи прибыли оперативно и увезли пострадавшего в больницу. К сожалению, спасти мужчину не удалось – Гафур Каюмов скончался во время операции.