В Татарстане трагически погиб драматург Гафур Каюмов, упав с высоты на трубу на сцене ДК в Арске

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). В Татарстане трагически погиб 59-летний драматург Гафур Каюмов, упав с высоты на трубу на сцене ДК в Арске, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Накануне, 26 июля, Гафур Каюмов упал на трубу в оркестровую яму Арского Дома культуры. Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ, мужчине пробило легкое, он скончался во время операции.

«В 18.05 Гафура Каюмова доставили в центральную районную больницу Арска. Во время операции из-за травм несовместимых с жизнью он скончался. Врачи сделали все, что было в их силах», – рассказала ИА «Татар-информ» пресс-секретарь ведомства Альфия Хасанова.

Гафур Каюмов родился 2 марта 1959 года в деревне Новая Сарда Арского района Татарстана.

С сентября 1990 года и до 1997 года драматург работал в Татарском академическом театре. С конца 80-х годов писал пьесы, которые ставились в театрах Татарстана и Башкортостана.

Гафур Каюмов сыграл роль Салимжана, мужа Зулейхи, в фильме «Зулейха».