Хлеборобам Агрызского района предстоит убрать зерновые на площади 20 тыс. гектаров

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В этом году хлеборобам Агрызского района предстоит убрать зерновые на площади 20 тысяч гектаров. В уборочной кампании задействовано 28 комбайнов, пишет газета «Агрызские вести».

В районе самыми первыми к жатве приступили хлеборобы ООО «Назяр» под руководством Аделя Латыпова. На их полях с рожью техника работает с 23 июля. На уразаевских полях озимую рожь начали укладывать в валки. 28 июля Данил Арсланов, Ильнар Садыков вместе с помощниками на комбайнах «Нью Холанд» начнут обмолот. Рожь, убранную с этих полей, заложат на семена.

Директор ООО «Агрофирма-Агрыз» Радик Мавлиев и начальник районного сельхозуправления Дилюс Гатауллин признались, что возлагают большие надежды на хлеборобов района. По их словам, перед аграриями стоит очень важная задача – своевременно и без потерь убрать зерновые.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Дрожжановском районе стартовала уборочная кампания.