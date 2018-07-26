В Дрожжановском районе стартовала уборочная кампания

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 26 июля, в Дрожжановском районе приступили к уборке урожая зерновых культур, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.



Первыми в районе к обмолоту приступили комбайнеры в деревне Новые Какерли. По предварительным данным специалистов хозяйства, урожайность на этом поле ожидается не ниже 25 центнеров с одного гектара.



В крестьянско-фермерском хозяйстве «Махмутов И», как и в прошлые годы, уборку начали комбайнеры хозяйства отец и сын – Газим и Газинур Мухаметзяновы. В уборочной страде задействованы два комбайна «Полесье».



Руководитель исполкома Дрожжановского района Марат Гафаров поздравил хлеборобов с началом жатвы и пожелал хорошего урожая. Всего хлеборобам предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади более 36 тыс. гектаров.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане уборочная кампания ведется уже в 13 районах.