Министр Греции заявил, что причиной лесных пожаров могли стать поджоги

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Министр гражданской обороны Греции заявил, что причиной лесных пожаров могли стать поджоги, сообщает РИА Новости.

В пользу этой версии свидетельствуют данные, собранные специалистами. Установлено, что многие очаги пожара возникли в подозрительно короткий промежуток времени.

Напомним, что на этой неделе в Греции случилось сразу несколько крупных лесных пожаров. В Аттике было объявлено чрезвычайное положение. На сегодняшний день число жертв пожаров достигло 85 человек. Не менее 187 человек получили травмы, еще свыше 100 человек считаются пропавшими без вести. Владимир Путин направил главе Греции телеграмму, в которой заявил о готовности российской стороны оказать помощь в тушении лесных пожаров

Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил трехдневный траур по погибшим, расследованием причин возникновения пожаров занимается прокуратура Греции.