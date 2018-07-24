Путин предложил Афинам помощь в борьбе с бушующими в стране пожарами

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Российский Президент Владимир Путин направил главе Греции Прокопису Павлопулосу и премьер-министру страны Алексису Ципрасу телеграмму, в которой заявил о готовности российской стороны оказать помощь в тушении лесных пожаров, сообщает RT.

Также глава РФ выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разбушевавшейся стихии. Путин подчеркнул, что граждане России разделяют скорбь братского народа.

По последней информации, количество погибших из-за сильных пожаров в районе Афин достигло 50, а число пострадавших — около 150 человек.

Как сообщает РИА Новости, в Греции уже несколько дней стоит 40-градусная жара. Вчера ситуация усугубилась сильным ветром, из-за которого пожарные не смогли справиться с пожаром.