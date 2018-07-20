Главное
Жительница Казани вызвала спасателей, обнаружив в парке на Волгоградской змей

Татар-информ

20 июля 2018, 10:38

Культура

Умерла первая жена Высоцкого – народная артистка России Иза Высоцкая

Рекомендуем

Прощание с Высоцкой состоится 22 июля в ритуальном зале «Реквием» Нижнего Тагила в 13.30 (11.30 мск).

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Советская и российская актриса, мемуарист, народная артистка России Иза Высоцкая скончалась в Нижнем Тагиле на 82-м году жизни, передает РИА Новости.

Актриса скончалась сегодня, 20 июля, в 5.30 утра. Прощание с Высоцкой состоится 22 июля в ритуальном зале «Реквием» Нижнего Тагила в 13.30 (11.30 мск).

Иза Высоцкая была артисткой Нижнетагильского драматического театра с 1970 года. В браке с Владимиром Высоцким состояла пять лет – с 1960-го по 1965 год.

6 июля этого года скончался ведущий солист Мариинки Александр Гергалов.

Реклама

Следующая новость

«Русским блоком» открылся XII сезон фестиваля джаза и импровизации Ольги Скепнер «JAZZ в Кремле»
Новости дня
11:04
Приехавшие на форум «Сэлэт» дети были приятно удивлены условиями проживания

Представители регионов России и зарубежных стран поделились впечатлениями от первых дней пребывания в детском лагере.

10:57
ЦБ лишил лицензии Южный региональный банк
10:45
Жительница Казани вызвала спасателей, обнаружив в парке на Волгоградской змей

Пресмыкающихся обнаружили в лесопосадке возле дома №41.

10:44
«Роскачество» определило лучший шашлык
10:38
Умерла первая жена Высоцкого – народная артистка России Иза Высоцкая
10:30
В КФУ открылись пять направлений по подготовке педкадров для национальной системы образования

На всех пяти направлениях обучение будет вестись на татарском языке.

10:16
В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией
10:07
На Арском кладбище Казани появится новая часовня для поминовения усопших старообрядцев

Культовый объект разместится в здании пустовавшей сторожки, переданном в распоряжение Русской Православной старообрядческой церкви.

09:56
Жительницу Калининграда заподозрили в госизмене
09:42
МИД РФ прокомментировал поправки Японии в закон о Южных Курилах
09:32
В Казани ограничат движение по улицам Минская, Туганлык и Айдинова

Причинами перекрытия движения станут реконструкция тепловодов и ремонт дорожного полотна.

09:30
В ИА «Татар-информ» расскажут о капитальном ремонте социальных объектов в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:27
В Аксубаевском районе восстановили электроэнергию после ночного аварийного отключения

Сегодня в три часа ночи 35 населенных пунктов оказались обесточенными.

09:22
Два легкоатлета из Татарстана прошли допинг-контроль для участия в чемпионате Европы

6 августа в Берлине начнется чемпионат Европы по легкой атлетике, но выступать российские спортсмены будут под нейтральным флагом.

09:11
Жительница Казани оштрафована за попытку дать взятку начальнику колонии в Энгельсе

51-летняя уроженка столицы Татарстана пыталась улучшить условия содержания сына, осужденного за преступление против половой неприкосновенности.

09:09
Цукерберг заявил о наличии доказательств вмешательства РФ в выборы
08:54
ЦБ лишил лицензии Тагилбанк
08:53
В Лаишевском районе лоб в лоб столкнулись легковушка и эвакуатор «ГАЗель»

Авария произошла на перекрестке неподалеку от села Габишево.

08:45
Совет директоров «Татнефти» рассмотрел перспективы инновационного развития компании

Заседание совета директоров провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

08:28
Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе
08:08
СМИ: Полиция Британии установила двоих подозреваемых в отравлении Скрипалей
07:52
Бывший командующий ВМС Украины предложил заминировать Азовское море
07:38
Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Калининград

В Калининграде с участием Президента России Владимира Путина будут подведены итоги чемпионата мира по футболу.

07:30
Подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал вину
07:21
Главу Нацразведки США рассмешило приглашение Путину посетить Вашингтон
События