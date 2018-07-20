Умерла первая жена Высоцкого – народная артистка России Иза Высоцкая

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Советская и российская актриса, мемуарист, народная артистка России Иза Высоцкая скончалась в Нижнем Тагиле на 82-м году жизни, передает РИА Новости.
Актриса скончалась сегодня, 20 июля, в 5.30 утра. Прощание с Высоцкой состоится 22 июля в ритуальном зале «Реквием» Нижнего Тагила в 13.30 (11.30 мск).
Иза Высоцкая была артисткой Нижнетагильского драматического театра с 1970 года. В браке с Владимиром Высоцким состояла пять лет – с 1960-го по 1965 год.
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