Финальный сезон «Игры престолов» выйдет в первой половине 2019 года

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Создатели фантастической телесаги «Игра престолов» уточнили дату выхода финального сезона, пишет «Газета.Ру».

Сериал, снятый по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», выйдет на телеэкраны весной 2019 года. Об этом заявил глава телеканала HBO Кейси Блойс. Он уточнил, что в первой половине 2019 года выйдут в свет шесть эпизодов восьмой части сериала.

Ранее же был известен только год выхода новой части «Игры престолов», съемки которой завершились в начале июля.



«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон был представлен в 2017 году и установил рекорд по просмотрам среди сериалов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в приквеле «Игры престолов» не будет ни одного знакомого персонажа.