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В Татарстане руководитель предприятия попал под суд за невыплату зарплаты 32 работникам

Татар-информ

23 июля 2018, 20:32

Культура

В приквеле «Игры престолов» не будет ни одного знакомого персонажа

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Сценарий проекта основан на двух ранее не опубликованных частях «Песни Льда и Пламени» писателя Джорджа Мартина.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В продолжении киносаги «Игра престолов» не будет полюбившихся зрителям героев, передает РИА Новости.

Действия будут происходить за тысячу лет до событий, описывавшихся ранее. Сценарий проекта основан на двух ранее не опубликованных частях «Песни Льда и Пламени» писателя-фантаста Джорджа Мартина. Зритель узнает о происхождении Белых ходоков, загадках Вестероса и зарождении дома Старков.

Съемки на ирландской студии The Paint Hall планируют начаться уже нынешней осенью, а значит, работа над сезоном завершится не раньше, чем через год.

Премьера финального, восьмого сезона «Игры престолов» планируется весной-летом 2019 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Игра престолов» номинирована на 22 категории премии «Эмми».

 

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