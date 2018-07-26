(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Появились фотографии с места поиска утонувшего мальчика в Набережных Челнах. Их ИА «Татар-информ» предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по словам очевидцев 9-летний школьник отправился купаться на реку в районе набережной поселка ГЭС. Через некоторое время к полицейским обратились друзья школьника, которые сообщили, что их друг утонул.

Второй день на месте ЧП работают спасатели МЧС. За это время сотрудники ПСО №6 путем траления было обследовали свыше 986 кв. метров дна, а водолазы прочесали более 4 тысяч кв. метров водоема.

Тело мальчика пока не найдено.