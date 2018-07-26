(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах продолжаются поиски утонувшего 9-летнего ребенка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне днем возле набережной им. Габдуллы Тукая в поселке ГЭС утонул 9-летний мальчик. Об этом полицейскому сообщили друзья ребенка.
На место ЧП прибыли сотрудники ЗПСО №6. Они, разделившись на две группы, стали искать тело школьника. Первая группа путем траления обследовала 986 кв. метров дна. Водолазы прочесали свыше 4 тысяч кв. метров водоема, но тело мальчика так и не нашли.
Сегодня с утра поиски утонувшего ребенка продолжились.