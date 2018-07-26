Опубликован трейлер криминальной комедии «Голубая игуана»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). На YouTube-канале One Media 25 июля вышел трейлер криминальной комедии «Голубая игуана» с Сэмом Рокуэллом в главной роли.



Сэм Рокуэлл известен по роли полицейского в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Режиссером выступил молодой британец Хади Хаджейг.



Лента является собирательным образом комедий 80-х годов. В центре сюжета — группа неуклюжих воришек, которые собираются украсть очень редкий бриллиант.

В фильме также снялись Бен Шварц («Парки и зоны отдыха»), Аманда Донохью («Закон Лос-Анджелеса») и Саймон Каллоу («Амадей»).

Мировая премьера фильма состоится 28 августа.



Ранее вышел дублированный трейлер мистического триллера «Суспирия».