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Татар-информ

26 июля 2018, 22:54

Культура

Опубликован трейлер криминальной комедии «Голубая игуана»

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Культура

Опубликован трейлер криминальной комедии «Голубая игуана»

В центре сюжета комедии — группа неуклюжих воришек, которые собираются украсть очень редкий бриллиант.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). На YouTube-канале One Media 25 июля вышел трейлер криминальной комедии «Голубая игуана» с Сэмом Рокуэллом в главной роли.

Сэм Рокуэлл известен по роли полицейского в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Режиссером выступил молодой британец Хади Хаджейг.

Лента является собирательным образом комедий 80-х годов. В центре сюжета — группа неуклюжих воришек, которые собираются украсть очень редкий бриллиант.

В фильме также снялись Бен Шварц («Парки и зоны отдыха»), Аманда Донохью («Закон Лос-Анджелеса») и Саймон Каллоу («Амадей»).

Мировая премьера фильма состоится 28 августа.

Ранее вышел дублированный трейлер мистического триллера «Суспирия».

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