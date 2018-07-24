Вышел дублированный трейлер мистического триллера «Суспирия»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). На Youtube-канале опубликован русский дублированный трейлер мистического триллера «Суспирия». Режиссером классического фильма ужасов выступил Дарио Ардженто.



Кинолента повествует о талантливой американской балерине, которая переезжает в Берлин, чтобы учиться в известной танцевальной академии. Девушка чувствует, что стены учебного заведения словно пропитаны сверхъестественным и пугающим. У нее есть очень мало времени, чтобы разгадать тайну, иначе она станет новой жертвой.



В главной роли снялась Дакота Джонсон. Актриса призналась, что четыре месяца у нее ушло на то, чтобы как следует поработать над танцевальной пластикой, а после того, как фильм был снят, она начала посещать психотерапевта.



В картине также снялись Тильда Суинтон, Хлоя Морец и Миа Гот. В российском прокате «Суспирия» выйдет 29 ноября.



Ранее вышел трейлер мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы».