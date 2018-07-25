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Татар-информ

25 июля 2018, 22:15

Политика

Майк Помпео подписал «Крымскую декларацию»

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В декларации говорится, что США отвергают «попытку России аннексировать Крым».

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию» — документ, в котором говорится, что официальная политика Штатов не признает Крым частью России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как мы сделали в случае с декларацией Уэллеса 1940, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву», — говорится в документе за подписью госсекретаря Майка Помпео.

В декларации говорится, что США вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом отвергают «попытку России аннексировать Крым» и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Ранее сообщалось, что на Украине разработали новый план «по возвращению» полуострова.

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