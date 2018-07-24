В Киеве разработали новый план «возвращения» Крыма

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Киев планирует «вернуть и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook бывшего парламентария.

По словам Журавко, план был разработан постпредом Президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борисом Бабиным и одобрен 20 июня.

Согласно документу, прикрепленному к посту, в Киеве планируют собрать и представить «доказательства нарушения прав человека в Крыму», искать улики против России для подкрепления исков в Международный уголовный суд. Кроме того, страна собирается оказывать поддержку международной платформе «Друзья деоккупации Крыма», а также финансировать проукраинские структуры и организации на полуострове.

Также экс-депутат сообщил, что власти Украины планируют формировать отдельные подразделения ВСУ, которые будут состоять из переселенцев из Крыма для дальнейшего «освобождения» полуострова.

При этом Алексей Журавко отметил, что у Киева нет финансовых средств на создание подобных частей.