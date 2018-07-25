В Челнах на строительной площадке соборной мечети «Джамиг» мусульмане прочитали намаз

(Набережные Челны, 25 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На строительной площадке соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах мусульмане прочитали намаз, сообщает пресс-служба Набережночелнинского мухтасибата.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом году на строительстве соборной мечети были завершены работы по возведению фундамента и цокольного этажа. Стоимость выполненных строительно-монтажных работ составила 23 млн рублей. ООО «Стройтраст» по завершению работ не получило всей заявленной суммы, но согласилось подождать. Чтобы не накапливать долги, было решено не проводить строительные работы в 2018 году. Однако в 2019-м работы продолжатся. Планируется возведение монолитных стен мечети и завершение проектных работ, которым понадобилась корректировка из-за того, что проект разрабатывался более 25 лет назад.

Чтобы планы осуществлялись без задержек, мусульмане города сегодня совершили намаз на строительной площадке. В коллективной молитве приняли участие 85 человек, в том числе и челнинские имамы.

После завершения намаза имам-мухтасиб города Альфас хазрат Гайфуллин и директор Фонда строительства соборной мечети «Джамиг» Уел Хусаинов рассказали участникам намаза об объеме проведенных строительных работ и подчеркнули объединяющую роль мечети в жизни общества.

Мечеть «Джамиг» возводится с 1992 года в центре города. На протяжении более двух десятков лет храм остается долгостроем. По первоначальному замыслу застройщиков он должен был стать украшением города и своей уникальностью затмить уже имеющиеся в республике мечети. Предполагалось, что «Джамиг» станет самой высокой мечетью в Татарстане.