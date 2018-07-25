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Татар-информ

25 июля 2018, 17:48

Культура

Группа Distemper отказалась от «Нашествия» в знак солидарности с другими группами

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Музыканты пояснили, что не будут участвовать в фестивале «в знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям».

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Группа Distemper отказалась от участия в рок-фестивале «Нашествие». Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook'e.

По словам рокеров, они не будут участвовать в фестивале «в знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям». Возвращение пропаганды милитаризма на рок-фестиваль стало последней каплей, пояснили они.

Группа Distemper выступает на сцене с 1989 года. За годы творчества музыканты выпустили 21 альбом в стилях ска-панк и хардкор-панк.

Ранее от участия в «Нашествии» отказались рок-группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш», а также певица Монеточка. Причиной бойкота стало участие в организации фестиваля Министерства обороны РФ.

 

 

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