Монеточка и четыре рок-группы бойкотируют «Нашествие-2018» из-за Минобороны

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Рок-группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш», а также певица Монеточка отказались выступать на «Нашествии-2018» из-за сотрудничества организаторов фестиваля с Министерством обороны России и «пропаганды милитаризма». Об этом написал в своем «Живом журнале» блогер Илья Варламов.

В соцсети «ВКонтакте» Монеточка извинилась перед своими поклонниками за отмену выступления и прикрепила к записи песню из репертуара ДДТ «Не стреляй».

Коллектив «Элизиума» отметил, что главным условием участия в фестивале для них является его проведение «без танков-пушек, без призывных участков и прочей экспозиции Министерства Обороны».

Музыканты из «Пошлой Молли» очень удивились тому факту, что проведение «Нашествия» поддерживает Министерство обороны РФ, и поэтому отказались от выступления, так как «там, где музыка, – нет места оружию».

«Никакой пропаганды милитаризма – это было нашим главным условием участия в фестивале "Нашествие"», – говорится в заявлении «Порнофильмов».

Рок-фестиваль «Нашествие-2018» состоится с 3 по 5 августа в Большом Завидове Тверской области. Всего на участие в нем заявились около 150 групп. Фестиваль проводится с 1999 года.