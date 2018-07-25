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Александр Елисеев

25 июля 2018, 14:18

Общество

Владыка Феофан прокомментировал ситуацию вокруг инициативы Президента РТ продавать пиво на стадионах

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Фото: tatarstan.ru

Владыка напомнил, что именно Рустам Минниханов издал указ о воссоздании Собора Казанской иконы Божией Матери.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери – свидетельство отношения Президента РТ к православным, а не просьба продавать пиво на стадионах. Об этом заявил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан во время рабочего совещания по строительству храма.

Таким образом митрополит прокомментировал ситуацию, получившую ранее распространение в СМИ, – речь идет об инициативе Президента РТ с разрешением продавать пиво на стадионах.

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«Все очень просто – не надо делать шум из ничего. Я объясню почему: надо знать вообще Минниханова. Да, это с одной стороны человек очень практичный, с другой стороны – человек, хотя и президент – не лишенный чувства юмора. Ведь надо быть совершенно честным: отношение Минниханова вообще к православным, к традициям православным …я не хотел бы много комментировать и много слов говорить. Сегодня мы проводим совещание с Минтимером Шариповичем (Шаймиевым, Госсоветником Татарстана – прим. Т-и) по собору. Вы снимите собор и покажите как свидетельство отношения Минниханова к православным. Именно Минниханов издал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери. И указ не только стал декларацией, а реально осуществляется в жизни», – заявил Феофан.

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Владыка также подчеркнул бережное отношение татарстанского Президента к традициям, отметив, что это он видел при личном общении. «Дай бог, чтобы мы все это четко понимали и не раздували, не подбрасывали уголёк туда, где он не нужен. Мы живём в мире и согласии. Мы не делимся на “одни пьют, вторые не пьют”. Мы решаем общую проблему – здорового образа жизни. И вместе с Миннихановым это делаем и у нас в Татарстане», – сказал владыка Феофан.

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