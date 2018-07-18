В Тукаевском районе из-за угрозы птичьего гриппа запретили продажу птицы

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Тукаевском районе Татарстана из-за угрозы распространения птичьего гриппа временно запретили продажу птицы. Об этом пишет местная газета «Светлый путь».

Об ограничительных мерах шла речь на традиционном совещании в районной администрации. Начальник ветеринарного объединения района Ленар Хайбуллин предупредил, что особую осторожность следует проявлять занимающимся разведением птицы фермерским хозяйствам. В них в общей сложности содержится примерно 400 – 500 тыс. голов птиц. Кроме того, птицеводством на территории района занимается ООО «Челны-Бройлер».

Занимающимся разведением птицы в частных подворьях на совещании напомнили, что нельзя приобретать птицу на рынках, по объявлениям в газетах и в социальных сетях. Также было сказано о том, что не следует покупать мясо и яйца птиц в местах несанкционированной торговли.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов своим указом ввел карантин по птичьему гриппу в пяти районах республики – Апастовском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Тетюшском. Позднее заболевание было выявлено в еще одном районе – Буинском, где также был введен карантин.