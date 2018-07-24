Птичий грипп зафиксирован в селах Буинского района

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В селах Буинского района Каменный брод, Нижний Наратбаш и Вольный Стан подтвержден падеж от птичьего гриппа кур и уток. Об этом пишет газета «Знамя» со ссылкой на главного эпизоотолога районного ветобъединения Раниса Нигматуллина.

Пробы из еще трех частных хозяйств Вольного Стана, одного — из Буинска направлены в республиканскую ветеринарную лабораторию.

В населенных пунктах объявлен карантин.

Ветеринарные врачи призывают незамедлительно сообщать о падеже птиц, содержать домашних птиц и корма в закрытых местах, как можно чаще дезинфицировать орудия труда.

Ранее сообщалось, что вирус птичьего гриппа выявлен в Дрожжановском, Кайбицком, Тетюшском, Апастовском, Камско-Устьинском районах Татарстана.