Госдума приняла закон об изучении родных языков

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об изучении родных языков. Об этом сообщается на портале Госдумы.

В документе указано, что закон обеспечивает получение школьного образования на родных языках народов Российской Федерации и государственных языках республик. В качестве родного языка можно будет выбрать русский язык. Отмечается, что выбор будет добровольным и осуществляться на основании заявления родителей учащихся.

Как заявил председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, перевод госязыков республик из обязательной школьной программы в факультативную не предполагается.

Проект закона о добровольном изучении госязыков парламентарии внесли в Госдуму в апреле этого года.

Ранее глава Комитета по делам национальностей Госдумы России Ильдар Гильмутдинов заявил ИА «Татар-информ», что законопроект не предполагает никакого «ущемления родных языков и государственных языков». Он подчеркнул, что будут созданы необходимые образовательные стандарты и учебные программы.